У Києві за добу виявили 451 новий випадок Covid-19

Станом на 17 жовтня 2021 року в Києві зафіксували 451 новий випадок захворювання на коронавірус.

Хто захворів за добу в Києві

245 жінок у віці від 18 до 91 року;

153 чоловіки у віці від 18 до 89 років;

19 дівчаток від 1 до 17 років і 34 хлопчики від 3 місяців до 17 років.

Загалом за час пандемії в українській столиці підтвердили 244 230 випадків зараження Covid-19.

За останню добу в Києві було виявлено 18 летальних випадків від вірусу. Загалом через хворобу померли 5664 осіб.

Одужали від коронавірусу 98 пацієнтів за добу, а протягом всього часу – 224 341.

Найбільше випадків захворювання виявлено в районах: Дніпровський (122), Дарницький (86) та Святошинський (60).