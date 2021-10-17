У Києві за добу виявили 451 новий випадок Covid-19

Станом на 17 жовтня 2021 року в Києві зафіксували 451 новий випадок захворювання на коронавірус.
Хто захворів за добу в Києві
- 245 жінок у віці від 18 до 91 року;
- 153 чоловіки у віці від 18 до 89 років;
- 19 дівчаток від 1 до 17 років і 34 хлопчики від 3 місяців до 17 років.
Загалом за час пандемії в українській столиці підтвердили 244 230 випадків зараження Covid-19.
За останню добу в Києві було виявлено 18 летальних випадків від вірусу. Загалом через хворобу померли 5664 осіб.
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Одужали від коронавірусу 98 пацієнтів за добу, а протягом всього часу – 224 341.
Найбільше випадків захворювання виявлено в районах: Дніпровський (122), Дарницький (86) та Святошинський (60).