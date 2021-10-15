Станом на 15 жовтня 2021 року у Києві зафіксували 456 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

Загалом за час пандемії у столиці підтвердили 243 254 інфікувань.

За день у місті ще 17 летальних випадків від вірусу, загалом хвороба забрала життя 5 626 людей.

Водночас 424 людей подолали коронавірус, протягом усього часу – 223 920.

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 15 жовтня 2021 року у країні загалом виявили 243 254 нових випадків.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (101), Дарницькому (100) та в Оболонському (73).