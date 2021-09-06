У Києві за 35-й тиждень 2021 року рівень захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції зріс на 55,6% у порівнянні з попереднім тижнем.

Про це повідомили у Київській обласній державній адміністрації. За даними столичного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, кількість хворих збільшилася серед дорослих та дітей.

У Києві зареєстрували 6 444 хворих на грип та ГРВІ, зокрема на коронавірус. Рівень захворюваності нижче епідемічного порогу на 71%. Зараз показник захворюваності становить 217,5.

– Спостерігається зростання захворюваності на 55,6% у порівнянні з попереднім тижнем, яке сталося за рахунок і дорослого, і дитячого населення. Дітей захворіло – 2 797 (зростання на 43,1%), дорослих – 3 647 осіб (зростання на 66,2%), – зазначили у КМДА.

Серед усіх хворих 43,3% – це діти, а на попередньому тижні було 47,1%. З них 36,6% – діти шкільного віку. Серед школярів захворюваність зросла на 46,1% – зареєстровано 1 023 випадки.

До медичних закладів за 35-й тиждень потрапили 346 осіб, серед госпіталізованих – 78 дітей.

Станом на 6 вересня в Україні зафіксували 773 нові випадки Covid-19. Одужати вдалося 457 особам, а померли – 18 людей.