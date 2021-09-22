У Київській області зможуть продовжити роботу під час жовтої зони епідемічної небезпеки близько 55% закладів освіти.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін. За його словами, з 23 вересня працювати зможуть тільки ті заклади освіти, де вакциновано понад 80% працівників у колективі.

Станом на 22 вересня 694 заклади освіти в області мають 80% вакцинованих освітян. Це 55,3% від загальної кількості, які зможуть продовжити роботу під час жовтої зони.

Нині на самоізоляції через поширення коронавірусу перебуває 61 окремий клас із 59 шкіл. Це 1 656 учнів та вчителів.

Володін стверджує, що ще не минуло навіть місяця після початку навчального року, а в області вже понад півсотні класів перебувають на самоізоляції. Це пов’язано зі швидким поширенням Covid-19.

Також він додав, що лікуються від коронавірусу у Київській області зараз 86 учнів та 47 вчителів. Водночас люди, які з ними контактували – на самоізоляції.

У Київській області станом на 22 вересня зафіксували 219 нових випадків коронавірусу. Загалом в Україні підтвердили 6 754 нових хворих.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.

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Джерело: КОДА