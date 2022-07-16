15 липня у Київській обласній військовій адміністрації відбулося перше засідання робочої групи щодо створення комплексного реабілітаційного центру на базі Київської обласної клінічної лікарні №2.

У Київській області немає військового госпіталю з реабілітаційним центром для надання комплексної профільної медичної допомоги тим, хто цього потребує. Тому під час першого засідання учасники робочої групи обговорювали кроки зі створення реабілітаційного центру для поранених військових та цивільного населення.

Зокрема було визначено, що базою для закладу, що буде спеціалізуватися насамперед ортопедичною реабілітацію, стане Київська обласна клінічна лікарня №2. Перший етап реалізації проекту передбачає розгортання щонайменше 30 ліжко-місць.

Зараз дивляться

Крім того, учасники робочої групи вже працюють над розробкою концепції центру та планом заходів.

Джерело: Київська ОВА