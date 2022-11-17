Фахівці лікарні Святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова прооперували п’ятирічну дитину з плевральним ускладненням пневмонії після перенесеного Covid-19.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

– Коронавірус, плеврит і, як наслідок, величезний гнійник в легенях п’ятирічної дівчинки. Таке зазвичай розвивається вже у літніх людей або хворих з імунодефіцитом, – повідомили медики.

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За їхніми словами, маленька Юля потрапила в дитячу лікарню з правосторонньою пневмонією. Захворювання викликане вірусною інфекцією Covid-19 і ускладнене плевритом, тобто станом, коли в навкололегеневій порожнині накопичується зайва рідина.

– Через інфекцію, яка почала розвиватися в цій рідині, в правій легені дівчинки утворився гнійник. Але через Covid-19 імунна система дитини не змогла впоратися з бактерією, – уточнили фахівці.

Повідомляється, що традиційне лікування антибіотиками і застосування дренажу не допомагали – дівчинку лихоманило, у неї були ознаки дихальної недостатності.

За словами медиків, потрібно було діяти негайно, адже у дитини могла розвинутися хронічна гнійна інфекція або навіть сепсис. Тому їй провели оперативне втручання – декортикацію легені.

– Під час операції фахівці хірургічного відділення розправили легеню дівчинки і, зробивши два проколи, малоінвазивно усунули вогнище інфекції, – пояснили медики.

Вони зазначили, що оперативне втручання дозволило зменшити тривалість перебування дівчинки в лікарні – вже на шосту добу її виписали. Тепер дівчинка проходить реабілітацію і продовжує одужувати вдома.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова