У лікувальних закладах Харкова, куди надходять хворі з підозрою на коронавірусну інфекцію, вже не залишилося вільних ліжко-місць, до яких підведено потоковий кисень. Про це сьогодні, 18 жовтня, під час брифінгу заявила заступник директора Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради Олена Головіна.

За її словами, навантаження на лікувальні установи протягом усього періоду коронавірусної пандемії було досить відчутним. У періоди сплеску захворюваності швидкі шикувалися перед приймальними відділеннями в черги. Доводилося прямо в машині в оперативному порядку оцінювати ситуацію і вирішувати, куди направити пацієнта: в реанімацію, або в звичайну палату, але з підключенням до кисневого апарату, щоб людина могла дихати.

– Але такої патової ситуації, яка склалася сьогодні, в місті ще не було, – зазначила чиновниця.

І це при тому, що, за словами Олени Головіної, облздрав постійно збільшує кількість ліжок з киснем. Так, в міській клінічній лікарні №13 нещодавно було закінчено монтаж кисневої траси, що дозволило встановити додатково 113 ліжко-місць. Йде монтаж нових кисневих точок в клінічній лікарні №17. На черзі – клінічна лікарня №8.

За словами заступника директора департаменту облздраву, вся надія на тенденцію, що спостерігається, до зниження кількості хворих з підтвердженим Covid-діагнозом, які надходять сьогодні в стаціонари Харкова.

Джерело: МК Объектив