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У лікарнях Львова без електрики: закінчили трансплантацію, врятували дівчинку з кровотечею, прийняли пологи

29 Грудня 2022, 18:19
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
У лікарнях Львова без електрики: закінчили трансплантацію, врятували дівчинку з кровотечею, прийняли пологи
Джерело: Depositphotos

Через перебої зі світлом зранку 29 грудня 2022 року усі три лікарні Першого медоб’єднання Львова працювали на генераторах. Звісно, були скасовані планові операції.  Але завдяки альтернативним джерелам живлення лікарі надавали медичну допомогу всім, хто її потребував, навіть робили невідкладні оперативні втручання.

Так у Лікарні Святого Пантелеймона вдалося завершити трансплантацію печінки від посмертного донора. Це вже п’ята операція, яку команда лікарні виконала самостійно.

Поряд у цей час оперували захисника, якого доправили до Львова з Бахмута.

Зараз дивляться

У Лікарні Святого Миколая  врятували життя 15-річній дівчині, яка через кровотечу втратила пів літра крові.

Прооперували 4-річну дитину із перелом великогомілкової кістки та вагітну жінку із апендицитом.

А ще тут прийняли пологи, які, звісно, чекати не можуть.

У Лікарні Святого Луки врятували пацієнта з транзиторною ішемічною атакою.

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Наразі живлення відновлене. Лікарні працюють у звичайному режимі.

І вкотре українці демонструють незламність.

Джерело: 1ТМО Львова

Фото: 1ТМО Львова

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