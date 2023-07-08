У 33-х річної пацієнтки з Луцького району в офтальмологічному відділенні виявили 11,3-сантиметрового паразита під нижньою повікою лівого ока. Знадобилося термінове видалення.

У мікробіологічній лабораторії Волинського ОЦКПХ МОЗ знахідку ідентифікували і підтвердили дирофіляріоз. Це другий випадок цього захворювання в області у 2023 році.

Як виявилося, паразит оселився в організмі жінки ще в березні 2022-го, тобто понад рік тому. Саме тоді вона відчула свербіж шкіри на шиї з правого боку, де помітила округле, червоне, болюче утворення.

Це утворення щодня змінювало місце розташування на шиї і згодом зникло. Жінка заспокоїлася, тим більше, що все літо, а потім і осінь та зиму ніщо не турбувало.

На початку весни вже цього року знову під шкірою, але вже внизу живота, з’явилося знайоме утворення. Через 3-4 дні зникло і вигулькнуло на лівій руці. Потім, незрозумілим чином, “перестрибнуло” на праву руку.

Жінка знову таки, попри тривожну ситуацію, до лікарів не звернулася.

За кілька днів у неї почалися сильні головні болі. А болюча гулька почала мандрувати по голові – спочатку по потиличній, потім по лобній частині.

З’явилося відчуття, що під шкірою щось ниткоподібне повзає.

А за кілька днів напухла верхня ліва повіка, ввечері припухлість перемістилася на нижню. У дзеркалі жінка з жахом угледіла тоненького гельмінта, який досить жваво рухався.

Уже у лікарні пацієнтці розказали про дирофіляріоз – небезпечне гельмінтозне захворювання. Зараження тварин і людей відбувається через укус комарів, які разом з кров’ю переносять личинкову стадію гельмінта (мікрофілярії) від зараженої особини.

Безпосередньо від тварин людина не заражається.

Інкубаційний період після укусу комара до появи дорослого паразиту під шкірою чи слизовими оболонками тіла людини триває від 1 місяця до 2 років.

У більшості випадків з’являється невелика пухлина, яка змінює локалізацію. Пацієнти часто відчувають свербіж, відчуття руху чогось під шкірою чи слизовою оболонкою.

У 45% випадків уражається око. Тоді можлива поява вузлів під шкірою повік чи кон’юнктивою. Це може супроводжуватися набряком повік, болем, сльозотечею.

Після хірургічного видалення паразита пацієнт видужує. Так само видужала жінка, якій зробили операцію.

За статистикою, дирофіляріоз – єдиний трансмісивний гельмінтоз, що реєструється в Україні з 1996 року і має тенденцію до зростання.

Джерело і фото: Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України