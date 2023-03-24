На базі Національного реабілітаційного центру Незламні Першого медичного об’єднання Львова запрацювала нова майстерня протезування, розрахована на 10 робочих місць. Це дозволить встановлювати сотню протезів на місяць.

Про це співробітники медоб’єднання повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Під час відкриття пацієнти, зокрема, протезами намалювали картину сходу сонця, як символ початку нового дня і нового життя, – йдеться в повідомленні.

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Майстерня розташована на першому поверсі головної будівлі лікарні Святого Пантелеймона. Площа – 250 м.кв. Майстерня складається з гіпсової, де будуть виготовляти гіпсові негативи, кімнати з печами і верстатами, де будуть робити куксоприймальники, а також примірочної і тренувальної кімнати.

За словами гендиректора Першого медоб’єднання Львова Олега Самчука, майстерня зможе в п’ять разів збільшити потужності Центру.

Зараз у команді Центру вісім фахівців. Серед них Ілля Пилипенко – танкіст, який втратив ногу в бою. Захисник проходить лікування і незабаром отримає свій протез.

– Відзначимо, що з вересня встановлено більше сотні протезів, десять з яких – біонічні протези рук, – йдеться в повідомленні.

Відкрити майстерню протезування вдалося завдяки допомозі донорів. Зокрема, бренд Nescafe компанії Nestlé передав 3,5 млн грн для реновації приміщення.

Напрямок протезування Центр Незламні запустив минулого року, відкривши мобільну майстерню протезування. Її разом з обладнанням і комплектуючими від німецької компанії Ottobock надала Мальтійська служба допомоги за підтримки уряду Німеччини та МОЗ України.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова