Депутатська комісія з питань охорони здоров’я та материнства Львівської обласної ради обговорила можливість облаштування операційних у бомбосховищах обласних багатопрофільних медичних закладів.

Депутати звернулися до Львівської ОВА з проханням знайти фінансову можливість якнайшвидше організувати бомбосховища в лікарнях за всіма необхідними стандартами, повідомила голова комісії Анна Ярмола.

– В умовах воєнного стану першочерговим завданням для нас є збереження якісного надання медичної послуги усім мешканцям Львівщини і внутрішньо переміщеним особам.

Необхідно в багатопрофільних лікарнях облаштувати бомбосховища, де б могла надавалася повноцінна медична допомога. Треба, наприклад, розгорнути реанімаційне і операційне відділення, передбачити вентиляцію, санвузли тощо.

– Ця тема є надзвичайно актуальною під час війни, бо за нею стоять життя людей», – наголосила голова комісії.

Депутати нагадали, що там, де тривають бої, медичний персонал та пацієнти лікарень неодноразово були змушені переховуватися в укриттях не кілька годин, а кілька днів.

А десятки повністю знищених лікарень доводять, що ворог не зупиниться ні перед чим, і ми повинні бути готовими до найнепередбачуваніших ситуацій та подбати про здоров’я й безпеку пацієнтів і лікарів.

Фото: ЛОДКЛ Охматдит