МОЗ працює над створенням в Україні університетських клінік. Наразі напрацьовується механізм ефективної передачі Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті під управління Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зустрівся з керівництвом лікарні, членами правління Укрзалізниці та керівництвом департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, де обговорювалися організаційні моменти.

– Створення потужних університетських лікарень є вимогою часу. Сьогодні ми детально вивчаємо формати, за якими лікарня Львівської залізниці може стати базою для створення університетської лікарні під управлінням Львівського медуніверситету, – зазначив міністр Віктор Ляшко.

Лікарня стане клінічною базою для підготовки студентів, інтернів, курсантів і надаватиме високоспеціалізовану медичну допомогу. Заклад також матиме змогу отримувати додаткове фінансування після підписання договору з Національною службою здоров’я України.

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Йдеться не тільки про передачу майнового комплексу. Важливим є також збереження кадрового потенціалу.

В майбутньому цей заклад має стати потужною клінічною базою, де кожен студент, інтерн та медик зможе вдосконалювати свої професійні навички, що зробить процес лікування ефективнішим для пацієнтів.

За словами міністра охорони здоров’я, наразі лікарня потребує певної модернізації та посилення матеріально-технічної бази.

2023 рік для Львівської клінічної лікарні на залізничному транспорті стане перехідним. За цей час медичний заклад має удосконалити всі процеси та налагодити роботу з Електронною системою охорони здоров’я.

Очікується, що вже з 2024 року університетська лікарня при Львівському медуніверситеті імені Данила Галицького зможе укладати контракти з Національною службою здоров’я. Попередньо лікарня розраховує на 17 пакетів за Програмою медичних гарантій.