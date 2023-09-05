Командування Медичних сил ЗС України спільно з Міністерством охорони здоров’я, командуваннями видів і родів ЗСУ розробили зміни до розпису хвороб, що визначають ступінь придатності до військової служби.
Зокрема командування Медсил ЗСУ дало роз’яснення, що означає індивідуальний підхід у визначенні ступеня придатності до військової служби.
– ВЛК (військово-лікарські комісії) приймають рішення індивідуально – придатний, обмежено придатний, непридатний тощо, – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що якщо в людини є певна хвороба, яка не дозволяє за станом здоров’я проходити військову службу, то таку людину не можуть мобілізувати до війська.
Якщо є захворювання, які перебувають у тривалій ремісії (3-5 років) і це підтверджено лабораторними дослідженнями, то буде застосовано індивідуальний підхід і ухвалено індивідуальне рішення – придатний чи непридатний.
У такому разі приймається постанова про придатність за певною обліково-військовою спеціальністю.
У повідомленні також зазначається, що військовослужбовці, які мають певні захворювання, не можуть проходити службу в підрозділах спецпризначення, ДШВ, морської піхоти, ССО, але вони можуть виконувати завдання у складі підрозділу забезпечення.
Джерело: Military Media Center