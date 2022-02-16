Завантаженість ліжок, що виділені для лікування хворих на Covid-19, у Києві становить 33%, заявила на брифінгу заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

– Київ, як ми бачимо, на сьогодні у нас лідирує за захворюваністю на Covid-19. Але у нас досить низький рівень госпіталізації киян – приблизно 33% від усіх ліжкомісць, виділених саме під лікування коронавірусної хвороби. Це дуже хороший результат після кампанії вакцинації. У Києві вакциновано більше 75% дорослого населення. Тобто, ми можемо говорити вже про формування колективного імунітету в місті.

Посадовиця повідомила, що мешканці столиці хворіють на коронавірусну інфекцію переважно у досить легкій формі й лікуються вдома.

– І лише 30% від тих, хто захворів, потрапляють у заклади охорони здоров’я, – зауважила Старостенко.

У Києві за минулу добу зафіксовано 4 378 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Загалом за весь час пандемії коронавірусу у столиці захворіли 415 954 мешканці міста.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (853), Деснянському (642) та в Оболонському (567) районах.

Від ускладнень небезпечного захворювання протягом останньої доби померли 29 людей (17 жінок від 43 до 98 років та 12 чоловіків від 47 до 91 року). Загалом з початку пандемії хвороба забрала життя 8 799 громадян.

Водночас хворобу подолали 1 895 жителів столиці за останні 24 години, загалом 352 292 киянина вилікувалися від інфекції.

За даними МОЗ, активно хворіють на коронавірус у столиці 54 863 людини, а на 100 тис. населення – 1 850,3.

Госпіталізовано до лікарень 134 людини з діагнозом Covid-19. Ще 142 пацієнти госпіталізовані з підозрою на коронавірусну хворобу та пневмоніями.