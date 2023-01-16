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У міськлікарні Дніпра третю добу рятують постраждалих від ракетного удару по житловому будинку

16 Січня 2023, 15:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
міськлікарня Дніпра

В одній з міських лікарень Дніпра на сьогодні перебувають три людини, які постраждали 14 січня від ракетного удару по житловому будинку. Всі госпіталізовані з черепно-мозковими травмами, ранами голови та обличчя.

Про це на своїй сторінці в Facebook написали співробітники Департаменту охорони здоров’я Дніпровської міськради.

– Рідний Дніпро. Нестерпний біль. Пошуки людей, які опинилися під завалами, тривають. У цей самий час не зупиняється порятунок постраждалих і в міських лікарнях. Цілодобово йде боротьба за кожного, – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що одна з тяжкопоранених – молода дівчина. За словами лікарів, “народилася в сорочці”. Їй проведена операція. Зараз вона перебуває у важкому стані в реанімаційному відділенні. Однак прогнози лікарів втішні.

Повідомляється, що із забійними ранами голови до лікарні потрапили чоловік і жінка. Зараз вони в хірургічному відділенні під наглядом лікарів, в тому числі і невропатологів.

Поділяємо біль кожного з усім містом, з усією Україною та світом, пишуть у повідомленні співробітники Департаменту.

Джерело: Дніпровська міськрада

Теги
Лікарні Медики Ракетні удари Росії
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