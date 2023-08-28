Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, де і як у нашій країні лікують і реабілітують пацієнтів з опіками.

– Війна збільшила кількість людей, які потребують лікування опікових травм і послуг із реабілітації. До побутових травм додалися обпалені реаліями бойових дій військовослужбовці та цивільні, – йдеться в повідомленні відомства.

За словами експертів, час початку реабілітації – надзвичайно важливий, він має починатися ще в гострому періоді. В ідеалі – якомога раніше після стабілізації стану пацієнта, у тому самому медичному закладі, до якого його доправили.

На цьому етапі правильна й ефективна допомога передбачає спільну роботу лікарів-комбустіологів, що спеціалізуються на опіках, анестезіологів (для адекватного знеболення) і фахівців із реабілітації.

Дослідження показали, що ранній початок позиціювання кінцівок, правильне накладення пов’язок, мобілізація та використання ортезів мають позитивний результат для пацієнтів.

Цей підхід запобігає розвитку контрактур, що зменшують рухливість суглобів та вторинних ускладнень. Саме тому в більшості випадків реабілітаційний процес починається в операційних і перев’язувальних кімнатах.

На жаль, швидкого і простого процесу відновлення людей з опіковою травмою немає. Здебільшого реабілітація в подібних випадках починається з першого дня травми і триває аж до періоду дозрівання рубця.

– Цей процес може тривати роками – на післягострому та тривалому етапах, що особливо актуально для профілактики контрактур, – зазначили фахівці.

Відповідні послуги надають у Львівському ТМО, Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М. І. Пирогова та та Київській міській клінічній лікарні №2.

Важливо: усі послуги з реабілітації є безоплатними та повністю покриваються НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій.

Стаціонарна реабілітаційна послуга за одним напрямом реабілітації має бути щонайменше 14 днів із тривалістю процедур від 3 годин на день. За двома напрямками і більше – понад 21 день.

Амбулаторна реабілітація передбачає понад 14 днів інтенсивних занять, які мають тривати понад годину на добу.

Кожен пацієнт залежно від тяжкості травми може отримати від 2 до 8 реабілітаційних циклів протягом року.