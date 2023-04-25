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У МОЗ пояснили, як і де в Україні можна отримати безкоштовну допомогу стоматолога

25 Квітня 2023, 14:09
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
стоматолог зуби
Джерело: Pixabay

У 599 медичних закладах України, які мають договір із НСЗУ, можна отримати безоплатну невідкладну стоматологічну допомогу. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Фахівці пояснили, що невідкладна (ургентна) стоматологічна допомога – це усунення гострого болю та лікування станів, які загрожують життю (наприклад, пульпіт, перелом зуба тощо).

Планова ж стоматологічна допомога для дорослих може бути платною, оскільки не покривається програмою медичних гарантій. Оплата за послугу здійснюється офіційно за тарифом, який встановлює власник медустанови.

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– Планова допомога надається в разі проблем, що не загрожують життю безпосередньо, але потребують медичного втручання. Наприклад, лікування карієсу, – йдеться у повідомленні відомства.

Для дітей у лікарнях, законтрактованих НСЗУ, безоплатною може бути як невідкладна, так і планова стоматологія.

До списку безоплатних стоматологічних послуг входять:

  • початковий огляд і оцінка стану стоматологічного здоров’я дорослих і дітей;
  • ургентна і планова допомога дітям до 18 років із необхідними супутніми інструментальними дослідженнями (наприклад, внутрішньоротова рентгенографія, позаротова рентгенографія, які проводять у закладі) і своєчасним знеболенням на всіх етапах діагностики та лікування;
  • ургентна допомога дорослим зі знеболенням;
  • хірургічні втручання під час надання стоматологічної допомоги дорослим і дітям;
  • обов’язкові медичні профілактичні огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей віком до 6 років.

Щоб дізнатися адреси та контакти найближчих закладів, які уклали договір із Національною службою здоров’я України на надання стоматологічної допомоги, можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

Джерело
МОЗ
Теги
медична допомога Стоматологія
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