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У МОЗ запевнили, що пройти ВМК за електронною чергою можна в 90% шпиталів, де працюють комісії

5 Червня 2023, 18:16
Валентина Андрейко журналістка
влк, лікар, військовий у лікаря
Джерело: Depositphotos

Заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич навела обнадійливу цифру.

– На сьогодні у 90% військових шпиталів уже впроваджено електронні черги. Ще залишилося охопити 10%, – сказала вона в ефірі Національного телемарафону.

Карчевич пообіцяла, що електронні черги для проходження військово-медичні комісії (ВМК) до кінця  червня запрацюють у всіх медзакладах.

Міністерство охорони здоров’я наразі розширює мережу медзакладів для проходження ВМК, використовуючи й цивільні установи.

Карчевич зазначила, що мережу гарнізонних медзакладів для проходження ВМК уже розширено на понад 50%.

Але робота триває. Зараз МОЗ працює над запуском електронного документообігу для ВМК.

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Джерело: Єдині новини

Теги
військовослужбовці медична допомога МОЗ
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