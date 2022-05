У Маріуполі через зруйновану систему водопостачання можливе поширення небезпечних інфекційних захворювань.

Про це заявила регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я Доріт Ніцан на пресконференції в Києві 17 травня.

Ніцан розповіла, що водопостачання в Маріуполі частково відновлене, але багато трубопроводів зруйновані.

ВООЗ вже готує протихолерні комплекти та вакцини, а також співпрацює з іншими неурядовими організаціями для допомоги жителям на окупованій території.

???????? Watch live from Kyiv???????? – virtual press briefing on the health situation in #Ukraine with @hans_kluge, @HabichtJarno and @doritnitzan https://t.co/oUNPnYR6Ut

— WHO/Europe (@WHO_Europe) May 17, 2022