У Маріуполі через зруйновану систему водопостачання можливе поширення небезпечних інфекційних захворювань.

Про це заявила регіональна директорка з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров’я Доріт Ніцан на пресконференції в Києві 17 травня.

– Ми отримали інформацію від неурядових організацій, які працюють там, що в Маріуполі на вулицях просто болото й каналізаційна вода змішується з питною. Це величезна небезпека поширення багатьох інфекцій, включно з холерою. Ми пам’ятаємо, що до 2011 року були випадки холери в Маріуполі, та ми готуємося, – зазначила вона.

Ніцан розповіла, що водопостачання в Маріуполі частково відновлене, але багато трубопроводів зруйновані.

ВООЗ вже готує протихолерні комплекти та вакцини, а також співпрацює з іншими неурядовими організаціями для допомоги жителям на окупованій території.

Зазначимо, що Маріуполь перебуває у блокаді з березня. Міська влада повідомляла, що до кінця 2022 року в місті через відсутність водопостачання та зруйновану каналізацію від хвороб та епідемій можуть померти понад 10 тис. людей. Наразі у Маріуполі перебуває від 150 до 170 тис. жителів.

Фото: Маріупольська міськрада