Прем’єр-міністр землі Гессен Боріс Райн та голова парламентської групи Християнсько-соціального союзу у Бундестазі Александер Добріндт закликали до проведення зустрічі на найвищому рівні представників федерального уряду, земель та фармацевтичної галузі через дефіцит дитячих ліків.

Райн обурений, що у Німеччині бракує сиропу від кашлю та інших ліків для дітей. Тому, за його словами, федеральний міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах повинен взяти ситуацію під контроль.

Загрозлива ситуація з поставками дитячих ліків примусила Лаутербаха внести закон, який зробить постачання ліків до Німеччини більш економічно привабливим для постачальників.

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Під кінець 2022 року полиці з ліками у рідкій формі в низці аптек практично порожні. Зокрема, це стосується сиропів, що містять активний інгредієнт – парацетамол або ібупрофен. У дефіциті також пеніцилін та сиропи з антибіотиками.

Причиною такої ситуації стало правило фіксованої суми (максимальної суми, що оплачується лікарняними касами на відшкодування цін на фармацевтичні препарати. – Ред.), що діє з 1989 року, тоді як ціни на інгредієнти зросла. Наприклад, за пляшечку з рідким жарознижувальним парацетамолом лікарняні каси платять фармкомпаніям 1,36 євро. Проте цього року ціна на парацетамол вища на 70 %.

Це змусило німецькі фармкомпанії перенести виробництво препаратів в країни з низькою заробітною платою на кшталт Індії та Китаю. Що призводить до проблем із постачанням лікарських препаратів на німецький ринок.