Усі регіони України наразі перебувають у зеленій зоні епідемічної небезпеки. Але у п’яти областях динаміка рівня госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом перевищує встановлені урядом показники для цієї зони.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Так, у Донецькій області показник динаміки госпіталізацій становив 58,5%.

А у Закарпатській області показник динаміки госпіталізацій три дні поспіль не відповідає зеленій зоні. За три доби цей показник становив 87,5%, 103,2%, 93,5%.

Також у Рівненській області зафіксували високу динаміку госпіталізацій. Вона сягає 150,0%, а попередньо становила 61,5%-92,3%.

Нині Тернопільська область має найвищий показник динаміки госпіталізацій. Він сягнув у регіоні позначки у 172,7%. Водночас у Хмельницькій області цей показник теж не у межах норми. Він становить 50,8%.

Норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на коронавірус повинна становити не більше 50%.

Станом на 4 серпня в Україні зафіксували 984 нових випадки Covid-19. За добу від ускладнень, які викликала хвороба, померло 43 людини. А одужати вдалося 570 пацієнтам.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Донецькій (91), Харківській (75) та Херсонській (71) областях.

Детальніше про статистику коронавірусу в Україні за 4 серпня читайте на Фактах ICTV.