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У пацієнта ослаблений імунітет: у Туреччині зафіксовано перший випадок мавпячої віспи

30 Червня 2022, 10:56
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
віспа
Джерело: Depositphotos

У Туреччині зафіксовано перший підтверджений випадок захворювання на мавпячу віспу. Про це в соціальних мережах повідомив міністр охорони здоров’я країни Фахреттін Коджа.

– Пацієнту віком 37 років з ослабленим імунітетом було поставлено діагноз віспа мавп. Він перебуває в ізоляції. Встановлено, що інших випадків після його контакту з іншими людьми не виявлено, – зазначив міністр.

Він нагадав, що захворювання передається не респіраторно, а від тісного фізичного контакту.

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Як заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, в Україні, ймовірно, буде зареєстрована віспа мавп, але епідемічних спалахів не очікується.

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За даними ВООЗ, на 24 червня в світі зареєстровано понад 3 тис. підтверджених випадків захворювання на мавпячу віспу.

Джерело: Фахреттін Коджа

Теги
Мавпяча віспа МОЗ Туреччина
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