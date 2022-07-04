Медична і стоматологічна рада Нігерії визнала недійсними онлайн-дипломи, які отримали нігерійці після закінчення медичних вишів в України в період війни.

Таке повідомлення отримав, зокрема, 22-річний нігерієць Мойсей Дамілола Фехінтола, якому довелося закінчувати Сумський державний медичний університет в період війни в Україні.

Днями він отримав повідомлення в WhatsApp, в якому йшлося, що його кваліфікація для дистанційного навчання врешті-решт не буде визнана.

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– Медичні та стоматологічні сертифікати, видані медичними вузами України з 2022 року, не визнаватимуться медичною і стоматологічною радою Нігерії доти, поки не відновиться нормальна академічна діяльність, – говорилося в повідомленні.

Фехінтола навчався на шостому і останньому курсі Сумського державного університету України, і до його закінчення залишалося кілька місяців, коли в країну вторглися російські війська.

Молодий чоловік провів у пастці кілька тижнів, перш ніж повернувся додому. Він був одним з більш ніж 1 тис. нігерійців, в основному студентів, які повернулися з України.

Незважаючи на запеклі бойові дії, Сумському держуніверситету та іншим українським вишам вдалося продовжити проводити онлайн-курси. Тому Фехінтола припустив, що він все-таки зможе здійснити свою мрію і стати лікарем.

Однак тепер його плани рухнули.

– Зараз я в Нігерії, намагаюся займатися клінічною практикою, тому що хочу відповідати вимогам, щоб мати можливість працювати лікарем, – сказав Фехінтола BBC.

Він охарактеризував політику своєї країни як дискримінаційну.

В аналогічній ситуації опинилася і Грейс Ладі Муса, яка на момент початку війни п’ять років навчалася в Київському медичному університеті.

23-річна дівчина розповідає, що її плани на життя перекинулися з ніг на голову: спочатку через війну, а потім через те, що її навчання буде вважатися недійсним.

– Я сподіваюся, що міністерство освіти Нігерії передумає, – зізналася вона.

В іншої студентки-медика є ще сильніші слова на адресу влади Нігерії.

– Наша власна країна відкидає нас, – каже 17-річна студентка другого курсу медичного факультету Сумського державного університету Еммануелла Оїза.

За її словами, люди намагаються отримати кращу освіту, щоб повернутися додому і зробити країну кращою, але вона ними відкрито нехтує.

– Єдине рішення — мобілізуватися, – каже 24-річний студент ветеринарного факультету Семюел Отунла.

Він планує зібрати нігерійських студентів-репатріантів і звернутися до уряду з проханням скасувати це рішення. Він звинувачує владу в нездатності керувати освітою до такої міри, що навчання за кордоном є єдиним варіантом для тих, хто може собі це дозволити.

Медична і стоматологічна рада Нігерії порадила студентам, які наразі вивчають медицину або стоматологію в українських медичних вузах, домагатися переведення в акредитовані установи в інших країнах.