Корейське агентство з контролю та профілактики захворювань (KDCA) повідомило про рекордні 5 352 нові випадки зараження Covid-19 і 70 смертельних випадків. Крім того, у країні підтвердили дев’ять випадків штаму Омікрон.

У п’ятницю уряд оголосив, що люди, які відвідують ресторани, кінотеатри та інші громадські місця, повинні мати при собі паспорти вакцинації.

Також скоротили кількість людей, які можуть збиратися компаніями. Жителям Великого Сеула дозволено одночасно збиратися не більше шести людей (було 10) разом, а ті, хто живе за межами столиці – не більше восьми (було 12). Ці обмеження набудуть чинності з понеділка.

За даними KDCA, у країні зросла кількість госпіталізацій із важкими формами Covid-19. Кількість пацієнтів у реанімаціях станом на п’ятницю склало 752 людини.

Південна Корея також підтвердила три нові випадки зараження штамом Омікрон, тому загальна кількість випадків досягла дев’яти. Два випадки захворювання виявили у повністю вакцинованої пари, яка приїхала з Нігерії.

Також у п’ятницю влада оголосила про 10-денний обов’язковий карантин для всіх, хто прибуває у Корею. Карантин повинні проходити все – навіть вакциновані.

У Південній Кореї зараз повністю вакциновано 91,7% дорослого населення, зареєстровано 467 907 випадків зараження Covid-19 та 3 809 випадків смерті від початку пандемії.

2 грудня повідомлялося, що у 23 країнах світу виявили випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

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