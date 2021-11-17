Коронавірус нерідко спричинює смерті пацієнтів у лікарнях. Те, що відбувається у відділеннях для тяжкохворих пацієнтів, – не для людей зі слабкою психікою.

Науковий консультант Станіслав Кравчук побував в реанімації інфекційного відділення та поділився своїми враженнями.

– У невеличкому інфекційному відділенні на 30 з хвостиком ліжок постійно перебувають на кисні люди. Вони лежать і важко дихають під масками. Багато хто зриває маску або ж говорить різну маячню через ураження мозку при низьких рівнях сатурації, – зазначає Станіслав Кравчук.

За його словами, у відділеннях постійно щось відбувається, від рутинної роботи персоналу залежить їхня нормальна робота.

– Когось годують, комусь переставляють катетери чи надають ліки, – додає він.

Але час від час “типову картину сопіння хворих та пікання апаратів” порушує динаміка реанімаційних заходів.

– Починається все із червоного блимання апарату, крику медсестри про допомогу і тупоту лікарів, що біжать качати вже бездиханне тіло. За лічені секунди в побіліле горло засовується трубка, в кров дають адреналін, і починається штучна вентиляція легень. Бува, що одночасно відкачують двох, і процес реанімації затягується. Тоді хворі на сусідніх ліжках стають свідками цієї боротьби. Вони мовчки уважно дивляться на все червоними переляканими очима і зовсім не рухаються. Життя втікає цього разу не від них, – ділиться науковий консультант.

Як зазначає Станіслав Кравчук, за п’ять днів його перебування у відділенні померло чотири людини, а за день до приїзду – шестеро за добу.

Він закликав українців вакцинуватися від коронавірусу, щоб вберегтися від складних наслідків захворювання та смерті.

Джерело: Станіслав Кравчук