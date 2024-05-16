У прифронтовому шпиталі врятували життя військовослужбовця із мінно-вибуховим пораненням. Зокрема, серця. Виникла значна кровотеча.

Попри ризики, вирішили оперувати невідкладно

Простими словами це важке поранення із загрозою для життя, яке потребує швидкого оперативного втручання.

Медичної евакуації пацієнт міг просто не дочекатися, тож ухвалили рішення оперувати невідкладно.

Це велика відповідальність і неабияка сміливість. Уся бригада фронтових медиків спрацювала швидко і професійно.

А саму операцію – складну і ризиковану – провели під керівництвом головного хірурга ЗС України полковника медичної служби Костянтина Гуменюка.

Операція пройшла успішно, поставленої мети вдалося досягти.

Стан пораненого було стабілізовано. Воїна, чиє життя зберегли, чекає медична евакуація та реабілітація.

Дякуємо нашим лікарям, які працюють і в польових шпиталях, і в тилу за кожне врятоване життя!

Джерело і фото: Командування Медичних сил ЗСУ