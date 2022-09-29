Підліток з польського міста Хойніце стала мамою в 14 років. Дитина з’явилася на світ у понеділок, 26 вересня, після того, як дівчину госпіталізували до місцевого пологового будинку.

Наразу новонародженого спостерігають лікарі клініки в Гданську. Стан дитини задовільний, її життю нічого не загрожує.

Сама 14-річна мати все ще перебуває в лікарні в Хойніці. Крім стандартного післяпологового догляду, їй потрібна психологічна і психіатрична допомога. Стало відомо, що раніше вона не спостерігалася у гінеколога.

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Повідомляється, що районна прокуратура в Члухуві порушила справу про статевий акт з неповнолітньою віком до 15 років. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 2 до 12 років. Однак слідчі не роблять попередніх висновків про те, хто є батьком дитини.

Як неофіційно встановив репортер Polsat News, 14-річна дівчина деякий час тому переїхала жити до свого 19-річного хлопця, про сім’ю якого поки нічого не відомо.

Джерело: Polsat News