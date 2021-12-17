На польській норковій фермі у Бядках майже 500 тваринок заразилися коронавірусом від людини.

– Це перший спалах вірусу серед цих тварин у нашій провінції. У зв’язку із цим Департамент охорони здоров’я розпочав розслідування для виявлення джерел інфекції, – сказав ветеринар Анджей Жарнецький.

За його словами, у хворих норок відсутні симптоми вірусу, хворобу було виявлено завдяки регулярному моніторингу тварин на наявність коронавірусу.

На фермі мешкають близько 500 норок. Тварини будуть знаходитися на карантині протягом 90 днів. А весь цей час будуть проводитися клінічні та лабораторні дослідження. Після закінчення цього терміну норок знову обстежать, якщо коронавірус буде виявлено, то тваринок заб’ють.

Читайте також: У Данії через коронавірус знищать всіх норок

Жарнецький додав, що завдяки поправці до ухвали міністра сільського господарства норок тепер не вбивають відразу після виявлення коронавірусу.

Коли почали шукати, звідки взявся коронавірус, то вчені припустили, що ймовірно вірус пішов від кажанів. Але наразі виникла іще одна версія: недалеко від печер, де живуть кажани розташовані ферми. На них до пандемії розводили борсуків, цивет, єнотовидних собак. Ці тварини могли бути проміжною ланкою під час передачі вірусу.