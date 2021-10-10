У помаранчевій зоні карантину опинилися вже 16 областей України – дані МОЗ

Станом на неділю, 10 жовтня, в помаранчевій зоні адаптивного карантину вже перебувають 16 областей України. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Так, до помаранчевої зони епідемічної небезпеки віднесено: Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Луганську, Львівську, Одеську, Полтавську, Сумську, Тернопільську, Харківську, Херсонську, Хмельницьку, Чернівецьку та Чернігівську області.

Днем раніше у помаранчевій зоні було 15 областей. За останню добу до списку додалися Волинська, Одеська та Чернігівська області. Водночас із помаранчевої в жовту зону виведені: Київська та Рівненська області.

Жодного “зеленого” регіону, за даними МОЗ, в Україні зараз немає. Всі області знаходяться або в жовтій, або ж у помаранчевій зонах карантину.

Рівень захворюваності на коронавірус по Україні зараз становить 391 на 100 тисяч населення (за норми менш як 75). Найгірша ситуація за цим показником у Чернівецькій області (799) та Луганській області (780).

Коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування по країні становить 15% (норма – до 20%). Цей показник зараз перевищено в Житомирській, Полтавській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Ситуація з тестуванням на коронавірус перебуває в нормі в усіх регіонах.

Водночас рівень госпіталізацій перевищений у 13 областях (за норми менш ніж 60 на 100 тисяч людей). Найгірша ситуація в Херсонській, Харківській та Запорізькій областях.

Показник завантаженості ліжок із киснем перевищений поки лише в Донецькій області: 68,1% станом на 9 жовтня.

Варто зазначити, що помаранчевий рівень епідеміологічної небезпеки є попереджувальним. Він свідчить про ускладнення ситуації з Covid-19 у регіоні, що може призвести до запровадження посилених карантинних заходів.

Напередодні міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у коментарі журналістам заявляв, що найбільше наблизилися до червоної зони карантину Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська і Житомирська області.

Станом на 10 жовтня на території України зафіксували 11 344 нових випадків коронавірусу (з них дітей – 1 149, медичних працівників – 122).

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Харківській (1 783), Одеській (1 010), Дніпропетровській (838), Запорізькій (836) та Донецькій (819) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ України, Укрінформ