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У постраждалих від війни районах: ВООЗ встановить тимчасові модульні клініки

18 Липня 2023, 14:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у рамках проєкту співпраці з Міністерством охорони здоров’я України встановить тимчасові модульні клініки первинної медичної допомоги в найбільш постраждалих від війни регіонах.

Як повідомляють у пресрелізі ВООЗ, збірні модульні конструкції встановлять там, де заклади первинної медичної допомоги було пошкоджено або вони більше не підходять із погляду інфраструктури.

Як стало відомо, МОЗ визначило для проєкту Херсонську, Запорізьку, Харківську, Дніпропетровську, Сумську, Київську та Одеську області.

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Зокрема, нову модульну амбулаторію було встановлено в місті Ізюм, замінивши зруйновану під час війни медустанову. Тут зможуть отримати первинну медичну допомогу понад 10 тис. осіб.

Тимчасова клініка складається з шести збірних модулів, об’єднаних у повнофункціональний медичний заклад, обладнаний необхідними зручностями, включно з електрикою, сантехнікою, каналізацією, кімнатами очікування та огляду пацієнтів. Клініка також оснащена генератором і вентиляторами.

Необхідну фінансову підтримку проєкту надає Гуманітарний фонд для України (OCHA UHF). З початку війни UHF виділив понад $35 млн на відновлення закладів охорони здоров’я та відновлення основних послуг.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Війна в Україні ВООЗ медична допомога МОЗ України
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