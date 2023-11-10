Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

У Прилуках під час операції з видалення родимок померла 27-річна жінка

10 Листопада 2023, 14:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
операція
Джерело: Pixabay

У центральній міській лікарні Прилук під час операції з видалення родимок померла 27-річна жінка. Без матері залишилася дворічна дитина. Поліція почала розслідування обставин загибелі пацієнтки.

Проблем зі здоров’ям не було

Як розповіла журналістам сестра померлої Вікторія, у Людмили не було проблем зі здоров’ям. А подібну операцію вона робила сім років тому через те, що родимки заважали жінці ходити. Тоді втручання, проведене в тій самій лікарні й тим самим лікарем, пройшло успішно.

За словами Вікторії, її сестра отримала направлення в стаціонар 7 листопада після здання всіх аналізів і рекомендацій хірурга. Косметична операція мала тривати до години. Йшлося про епідуральну анестезію.

Зараз дивляться

Читайте також:
родимкаТравмування родимки: чи може викликати рак і коли необхідно звернутися до лікаря

Жінка розповіла, що Людмила місяць тому повернулася з-за кордону для проведення планового щеплення синові. Там проживала з цивільним чоловіком, який має інвалідність після участі в АТО.

Що кажуть лікарі

Як розповіла головна лікарка Прилуцької центральної міської лікарні Яна Погоріла, у закладі розпочали внутрішню перевірку. Лікар, який проводив операцію, продовжує надавати медичну допомогу, оскільки йому не було вручено підозру.

– Єдине, що я наголошую: з боку адміністрації забезпечено вжиття всіх вичерпних заходів для того, щоб розслідування було неупередженим, – зазначила головлікарка.

Що каже поліція

За результатами заяви Вікторії Вольвич у поліції повідомили, що провели необхідні слідчі дії, які тривають і зараз, призначили експертні дослідження.

– Відомості про заяву було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником), – уточнює речниця Прилуцького районного відділу поліції Юлія Жукова.

Джерело
Суспільне
Теги
Медики Операція Поліція Прилуки Смерть
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь