У центральній міській лікарні Прилук під час операції з видалення родимок померла 27-річна жінка. Без матері залишилася дворічна дитина. Поліція почала розслідування обставин загибелі пацієнтки.

Проблем зі здоров’ям не було

Як розповіла журналістам сестра померлої Вікторія, у Людмили не було проблем зі здоров’ям. А подібну операцію вона робила сім років тому через те, що родимки заважали жінці ходити. Тоді втручання, проведене в тій самій лікарні й тим самим лікарем, пройшло успішно.

За словами Вікторії, її сестра отримала направлення в стаціонар 7 листопада після здання всіх аналізів і рекомендацій хірурга. Косметична операція мала тривати до години. Йшлося про епідуральну анестезію.

Зараз дивляться

Жінка розповіла, що Людмила місяць тому повернулася з-за кордону для проведення планового щеплення синові. Там проживала з цивільним чоловіком, який має інвалідність після участі в АТО.

Що кажуть лікарі

Як розповіла головна лікарка Прилуцької центральної міської лікарні Яна Погоріла, у закладі розпочали внутрішню перевірку. Лікар, який проводив операцію, продовжує надавати медичну допомогу, оскільки йому не було вручено підозру.

– Єдине, що я наголошую: з боку адміністрації забезпечено вжиття всіх вичерпних заходів для того, щоб розслідування було неупередженим, – зазначила головлікарка.

Що каже поліція

За результатами заяви Вікторії Вольвич у поліції повідомили, що провели необхідні слідчі дії, які тривають і зараз, призначили експертні дослідження.