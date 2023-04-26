Більш глибоке і всебічне вивчення походження, мутації та поширення вірусів спричинила у світі пандемія Covid-19. Тож можливі перетворення вірусу пташиного грипу на собачий не оминули увагу вчених.

Вірус пташиного грипу, який поширився на собак, у майбутньому може потенційно заражати людей через їхніх домашніх улюбленців, вважають учені Китайського сільськогосподарського університету.

Хоча випадків передання пташиного грипу H3N2 від собаки до людини не виявлено, вірус еволюціонує, набуваючи нових властивостей, які свідчать про його потенційну здатність у майбутньому інфікувати інших ссавців, а значить і людей.

Учені опублікували своє дослідження в науковому журналі eLife 11 квітня. Вони довели, що вірус, який інфікує собак, походить від H3N2, різновиду пташиного грипу. Вперше він почав уражати собак майже 20 років тому, в Китаї. Але до 2015 року поширився на США.

У собак він викликає легкі респіраторні симптоми – чхання, кашель, млявість. За даними VCA Animal Hospitals, рівень смертності від цього вірусу низький.

Експерти вважають, що вірус може мутувати далі, вже в організмі собак.

Британські вчені запевняють, що результати дослідження китайських колег свідчать про те, що собаки можуть бути нульовим пацієнтом в еволюції вірусу. За словами професора Джеймса Вуда, завідувача кафедри ветеринарної медицини Кембриджського університету, H3N2, схоже, став вірусом, специфічним для собак.

Якщо вірус продовжить еволюціонувати, то домашні собаки можуть стати його переносниками, і він потенційно буде здатний заражати людину.

А це – нові виклики для вірусологів і всесвітньої системи охорони здоров’я загалом. Проте завчасне оприлюднення проблеми сприятиме розробці методів лікування або профілактики нової хвороби. Щоб не повторилась драматична ситуація з коронавірусом, до якої світ не був готовим.

Проте представник Центру з контролю та профілактики захворювань США вважає, що паніка передчасна.

На сьогодні немає жодних доказів поширення вірусів собачого грипу від собак до людей, і не було зафіксовано жодного випадку інфікування людини вірусом собачого грипу в США або в усьому світі.

Джерело: Newsweek