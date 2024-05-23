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У реанімації перелили два літри крові: у Дніпрі 38-річному воїну врятували руки від ампутації

23 Травня 2024, 15:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Мечникова

Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова врятували від ампутації руки 38-річного воїна, якого важко поранила граната, що летіла з ворожого дрона.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив генеральний директор клініки Сергій Риженко.

На Донецькому напрямку

– Олексію – 38 років. Він родом із села Кам’янське в Запорізькій області. До мобілізації працював експедитором на агрофірмі. На фронт пішов добровольцем, – пише Риженко.

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Як стало відомо, поранення внаслідок розриву гранати, що летіла з ворожого дрона, захисник отримав біля населеного пункту Лісівка Покровського району на Донецькому напрямку.

Активно одужує

За словами медика, пацієнт втратив близько трьох літрів крові. Під час кількох операцій йому перелили близько двох літрів.

Медики зазначають, що Олексій активно одужує, уже може рухати руками і пальцями.

Джерело: Сергій Риженко

Теги
лікарня імені Мечникова Операція
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