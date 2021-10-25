У регіонах відбувається жах: волонтер про ситуацію з кисневими концентраторами

Волонтерка і співзасновниця фонду Свої Леся Литвинова розповіла про ситуацію з кисневими концентраторами в Україні.

В ефірі програми Свобода слова на ICTV вона зазначила, що в країні склалася катастрофічна ситуація.

– Як людина, яка за сьогодні видала близько сотні концентраторів, хочу сказати, що ми в жахливому стані. Як на мене, в країні катастрофа. Києві пощастило більше, йому трішки легше. Але те, що відбувається в регіонах, – це абсолютний жах, – заявила вона.

Зі свого боку міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко подякував усім волонтерам, які допомагають з кисневими концентраторами і додав, що розуміє, яка наразі ситуація в регіонах.

Він заявив, що за субвенцію у розмірі 700 млн грн було куплено 14 600 кисневих концентраторів, які наразі поставлені або до закладів первинної медичної допомоги, або вже навіть були на центрах баз спецмедпостачання і сьогодні передаються в заклади охорони здоров’я.