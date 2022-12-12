Стаціонарні та транспортні кювези, які в якості гуманітарної допомоги отримав Запорізький обласний перинатальний центр, встановлені у відділенні реанімації та інтенсивної терапії новонароджених.

– Кювези працюють у нас в режимі 24/7. З початку війни не було жодного дня, щоб у відділенні не було маленьких пацієнтів, – коментує директор установи Олександр Кирилюк.

За його словами, загалом за цей час у відділенні реанімації новонароджених проліковано 130 пацієнтів, з них 97 недоношених, 10 малюків народилися з вагою менше 1 000 г. Найменший пацієнт з’явився на світ з вагою 700 г.

Повідомляється, що близько 80% пацієнтів закладу — це передчасно народжені немовлята, частина з них народжується з вродженою внутрішньоутробною пневмонією, інші діти з’являються на світ з вадами розвитку і потребують стабілізації, тому вони на деякий час теж стають пацієнтами відділення реанімації та інтенсивної терапії новонароджених.

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Відзначається, що недоношені діти схильні до швидких і сильних втрат тепла, тому особливо важливо вчасно помістити новонародженого в комфортне для нього середовище. Кювези допомагають підтримувати оптимальний для немовляти температурний режим, вологість.

Фото: Ровенська дитяча лікарня