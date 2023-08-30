У Рівненському міському пологовому будинку уперше прийняли новонародженого вагою понад 6 кг.

Жодних аномалій в цьому не бачать, бо й першу дитину Ангеліна народжувала у цьому ж закладі. Старший син жінки також був здорованем, не набагато легшим за братика.

– Це генетична особливість, у цій родині всі дітки народжуються понад 4 кг. Дитинка понад 5 кг в медицині називається гігантською дитиною, – пояснила головна лікарка Світлана Муравська.

Щоб прийняти хлопчика вагою 6 330 г та зростом 65 см, довелося робити кесарів розтин. Першого синочка жінка народжувала природним шляхом.

Молодший син Ангеліни, по суті, має вагу тримісячної дитини. Немовлята з такою вагою ще жодного разу не народжувалися в Україні.

Медпрацівники закладу зазначають, що жінка, яка народжує богатирів, – дружина військового. Вона сама високого зросту – 185 см, дуже струнка і красива.

Джерело: Суспільне Новини