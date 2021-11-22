У світі станом на 22 листопада зафіксували понад 396 тис. нових випадків коронавірусної інфекції. За добу від ускладнень, які викликав Covid-19, померло найменше людей за весь рік пандемії – 4 108.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Найбільшу кількість хворих на Covid-19 підтвердили у Великій Британії (40 тис.), Росії (36 тис.) та Німеччині (36 тис.). Крім того, у США – 27 484 інфікування, в Туреччині – 21 177.

Водночас Україна перебуває на 11 місці з 10 635 випадками між Австрією та В’єтнамом. У Європі країна посіла дев’яте місце.

За показником добової смертності перше місце у світі та Європі займає Росія – 1 252 летальних випадки. На другому місці світової статистики – Україна (377 смертей), на третьому – Індія (249).

Нині у світі активно хворіють на коронавірус 19,9 млн людей, з них у важкому та критичному стані – 79 тис. пацієнтів.

Станом на 22 листопада в Україні знизилася кількість нових хворих на коронавірус. Так, за добу зафіксували 7 464 випадки хвороби.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (864), Миколаївській (655), Одеській (451), Запорізькій (446), Донецькій (420) та Львівській (397) областях.