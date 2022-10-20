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У розпал з’їзду компартії Китаю: Пекін посилює Covid-блокування

20 Жовтня 2022, 09:26
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: AP

Влада Пекіна посилює заходи по боротьбі з Covid-19, оскільки в розпал з’їзду компартії Китаю кількість випадків збільшилася в чотири рази.

Повідомляється, що в місті з населенням в 21 млн осіб в середу, 19 жовтня, було зафіксовано 18 нових випадків коронавірусної інфекції. В результаті загальне число за останні 10 днів досягло 197 хворих. Це в чотири рази більше, ніж 49 випадків зараження, виявлених за попередній 10-денний період.

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Відзначається, що, хоча число випадків захворювання дуже невелика в порівнянні з іншими країнами, політика Китаю по боротьбі з коронавірусом змусила владу столиці посилити превентивні заходи, особливо в розпал з’їзду компартії.

Повідомляється, що управління охорони здоров’я Пекіна закликало до ретельних перевірок людей, що входять в людні місця, включаючи супермаркети і спортивні зали. Деякі житлові комплекси були закриті на три дні з можливістю продовження блокувань у разі появи нових інфекцій.

В останні дні Китай пообіцяв дотримуватися своєї політики нульового Covid-19, незважаючи на зростаюче суспільне невдоволення і збитки для економіки, що розвіяло чутки про те, що влада незабаром послабить жорстку позицію.

Джерело
The Guardian
Теги
Китай Коронавірус Covid-19 статистика
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