У Швеції підліткам, які досягли 15 років, вирішили дозволити робити щеплення проти коронавірусу, навіть якщо проти цього їхні батьки.

З 11 жовтня 2021 року національна програма з імунізації населення пошириться і на дітей від 12 до 15 років. Традиційно у всіх країнах, де ухвалили таке ж рішення, для уколу потрібен дозвіл батьків.

Проте Шведська асоціація місцевих органів влади та регіонів вважає, що підлітки у 15 років є достатньо зрілими, щоб самостійно вирішувати питання щодо доцільності вакцинації.

Водночас це питання окремо затвердить місцева влада кожного регіону. На місцях чиновники мають ухвалити кінцеве рішення – дозволяти дітям робити щеплення без дозволу батьків чи ні.

Якщо дітям цієї вікової категорії дозволять вакцинуватися, то перед уколом вони мають заповнити анкету, яка допоможе визначити ступінь їхньої зрілості.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року. Нині щеплення можуть зробити не лише дорослі, але й окремі категорії дітей.

Джерело: The Local