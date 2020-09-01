1 Вересня, 06:13 Валентина Летяк

Понад 270 тис. жителів планети захворіли Covid-19 за останню добу. Загальна кількість інфікованих станом на 1 вересня сягнула 25 402 968 осіб. Жертвами інфекції за час пандемії стали 849 303 пацієнти. Повністю одужали 16 743 011 людей. Де найбільше хворих на коронавірус: США – 6 028 617;

Бразилія – ​​3 908 272;

Індія – 3 621 245;

Росія – 992 402;

Перу – 647 166. У глобальному списку Україна поки тримається на 25-му місці – між Канадою і Катаром. Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення Країни-антилідери за кількістю летальних випадків: США – 183 579;

Бразилія – ​​121 381;

Мексика – 64 469;

Індія – 64 414;

Велика Британія – 41 588. Топ країн за кількістю тих, хто одужав: Бразилія – ​​3 268 591;

Індія – 2 774 801;

США – 2 184 825;

Росія – 807 339;

Південна Африка – 540 923. Мексика і Перу впритул наблизилися до п’ятого місця. Коронавірус у світі Станом на ранок 31 серпня, за даними статистики, коронавірусом у світі заразилися 25 132 320 жителів планети. Жертвами Covid-19 на той момент стали 845 054 людини, а одужали 16 544 274 пацієнти.

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