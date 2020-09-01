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У США кількість хворих перевищила 6 млн: коронавірус у світі 1 вересня

1 Вересня, 06:13 Валентина Летяк
У США кількість хворих перевищила 6 млн: коронавірус у світі 1 вересня

Понад 270 тис. жителів планети захворіли Covid-19 за останню добу. Загальна кількість інфікованих станом на 1 вересня сягнула 25 402 968 осіб.

Жертвами інфекції за час пандемії стали 849 303 пацієнти.

Повністю одужали 16 743 011 людей.

Де найбільше хворих на коронавірус:

  • США – 6 028 617;
  • Бразилія – ​​3 908 272;
  • Індія – 3 621 245;
  • Росія – 992 402;
  • Перу – 647 166.

У глобальному списку Україна поки тримається на 25-му місці – між Канадою і Катаром.

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Країни-антилідери за кількістю летальних випадків:

  • США – 183 579;
  • Бразилія – ​​121 381;
  • Мексика – 64 469;
  • Індія – 64 414;
  • Велика Британія – 41 588.

Топ країн за кількістю тих, хто одужав:

  • Бразилія – ​​3 268 591;
  • Індія – 2 774 801;
  • США – 2 184 825;
  • Росія – 807 339;
  • Південна Африка – 540 923.

Мексика і Перу впритул наблизилися до п’ятого місця.

Коронавірус у світі

Станом на ранок 31 серпня, за даними статистики, коронавірусом у світі заразилися 25 132 320 жителів планети.

Жертвами Covid-19 на той момент стали 845 054 людини, а одужали 16 544 274 пацієнти.

Теги
Коронавірус Covid-19
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