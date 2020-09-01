Понад 270 тис. жителів планети захворіли Covid-19 за останню добу. Загальна кількість інфікованих станом на 1 вересня сягнула 25 402 968 осіб.
Жертвами інфекції за час пандемії стали 849 303 пацієнти.
Повністю одужали 16 743 011 людей.
Де найбільше хворих на коронавірус:
- США – 6 028 617;
- Бразилія – 3 908 272;
- Індія – 3 621 245;
- Росія – 992 402;
- Перу – 647 166.
У глобальному списку Україна поки тримається на 25-му місці – між Канадою і Катаром.
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Країни-антилідери за кількістю летальних випадків:
- США – 183 579;
- Бразилія – 121 381;
- Мексика – 64 469;
- Індія – 64 414;
- Велика Британія – 41 588.
Топ країн за кількістю тих, хто одужав:
- Бразилія – 3 268 591;
- Індія – 2 774 801;
- США – 2 184 825;
- Росія – 807 339;
- Південна Африка – 540 923.
Мексика і Перу впритул наблизилися до п’ятого місця.
Коронавірус у світі
Станом на ранок 31 серпня, за даними статистики, коронавірусом у світі заразилися 25 132 320 жителів планети.
Жертвами Covid-19 на той момент стали 845 054 людини, а одужали 16 544 274 пацієнти.