У США на круїзному лайнері стався спалах Covid-19 – на борту понад 3 тис. осіб

На борту американського круїзного лайнера Norwegian Cruise Line у десятьох людей виявили коронавірус. Всього на борту судна перебувають 3 200 людей.

Про їхній стан не повідомляється. Лайнер має повернутися до Нового Орлеана у ці вихідні. Він вирушив у плавання 28 листопада.

За минулий тиждень судно зупинялося у Белізі, Гондурасі та Мексиці.

Згідно з заявою, Norwegian Cruise Line працівники судна “дотримуються відповідних протоколів карантину та ізоляції, оскільки на борту цього судна були виявлені нові випадки захворювання та зараження”.

Перед висадкою в Новому Орлеані кожну людину на борту перевірять на коронавірус. Кожен, у кого буде позитивний результат, або піде додому, або самоізолюється в приміщеннях, наданих компанією, яка організувала круїз.

Минулого року на початку пандемії коронавірусу саме круїзні лайнери були першим джерелом спалаху. Багато пасажирів були змушені перебувати на карантині. Деякі з них померли від Covid-19 у морі, а інші захворіли настільки, що їх довелося виносити з суден на ношах.