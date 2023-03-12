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У США офіційно скасували Covid-тести для туристів з Китаю

12 Березня 2023, 08:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
У США офіційно скасували Covid-тести для туристів з Китаю
Джерело: Depositphotos

Сполучені Штати Америки офіційно скасували вимогу здавати Covid-тести туристам, які приїжджають в країну з Китаю.

– Спеціальні правила тестування на Covid-19 для людей, які подорожують з Китаю і його адміністративних районів, були офіційно скасовані в США,-йдеться в урядовому прес-релізі.

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Відтепер туристам, які прилітають в країну з Китаю, Гонконгу, Макао і ще кількох інших аеропортів, розташованих в Китаї, більше не потрібно буде проходити тест перед польотом, щоб отримати негативний результат і потрапити на рейс в Америку.

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Джерело
CNN
Теги
Китай Коронавірус Covid-19 США Тест
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