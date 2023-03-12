Сполучені Штати Америки офіційно скасували вимогу здавати Covid-тести туристам, які приїжджають в країну з Китаю.

– Спеціальні правила тестування на Covid-19 для людей, які подорожують з Китаю і його адміністративних районів, були офіційно скасовані в США,-йдеться в урядовому прес-релізі.

Відтепер туристам, які прилітають в країну з Китаю, Гонконгу, Макао і ще кількох інших аеропортів, розташованих в Китаї, більше не потрібно буде проходити тест перед польотом, щоб отримати негативний результат і потрапити на рейс в Америку.