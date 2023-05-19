Дослідники з Массачусетського технологічного інституту винайшли апарат, здатний створювати сни. Пристрій під назвою Dormio складається з датчиків і спеціальної програми. Він може навіювати сни на певну тему.

Учені назвали свій експеримент цільовою інкубацією сновидінь (TDI). Під час нього вони використовували протокол, розроблений для створення сну заданої тематики, відстеження сновидінь і реакції на нього учасників дослідження.

TDI має датчики для відстеження початку сну та апаратуру для передання та запису звуку. Пристрій Dormio автоматично запускає TDI, передаючи звукові сигнали, щоб запропонувати учасникам тему сну.

Крім того, Dormio дає змогу використовувати автоматизовану версію парадигми послідовного пробудження, одразу після якої пристрій подає звіт про сон.

У випробуванні апарата взяли участь 50 здорових добровольців, середній вік яких становив 26 років. Серед них були 24 жінки. Усі вони були або студентами, або співробітниками Массачусетського технологічного інституту.

Учасників занурили в 45-хвилинний сон. Їм навіювали сновидіння про дерева. Після пробудження добровольців попросили розповісти про свої враження, а також пройти невеликий тест на творчу продуктивність.

Їм запропонували розповісти про асоціації з деревами, а також назвати синоніми цього слова. Дивовижно, але учасники продемонстрували більшу креативність, ніж у середньому по популяції.

На думку авторів експерименту, це свідчить про те, що індуковані сни благотворно впливають на психіку та когнітивні здібності.

Джерело: NV