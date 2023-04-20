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У столичній поліклініці чоловік на колінах благав прийняти його без запису – лікарка відмовила

20 Квітня 2023, 20:35
Ганна Іваницька керівниця розділу Здоров’я
врач
Джерело: Depositphotos

Киян обурило відео, яке виклав один із столичних Telegram-каналів, де літній чоловік стояв на колінах і благав лікаря про допомогу.

Уточнюється, що випадок стався у Києві, в поліклініці в районі  Севастопольської площі. Чоловік похилого віку на колінах благав лікарку прийняти його без запису.

Медик пояснила, що вона не може, оскільки в кабінеті її чекає інший пацієнт. А прийняти поза чергою — означає порушити правила, адже до неї записані інші пацієнти.

Лікарка попросила чоловіка записатися на інший зручний для всіх час. На що дідусь сказав, що не зможе дійти через хворі ноги.

На відео видно, що жоден з пацієнтів не поступився своєю чергою. Всі чекали прийому.

Лікарка так і не прийняла чоловіка і закрила перед ним двері кабінету.

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Джерело: Київ інфо

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