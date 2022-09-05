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У столиці спостерігається задимлення повітря: у чому причина, рекомендації киянам

5 Вересня 2022, 10:36
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
задимлення
Джерело: Depositphotos

У Києві спостерігається задимлення повітря через пожежі в області. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

– За інформацією ГУ ДСНС України у Київській області, станом на ранок 5 вересня, триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах, – йдеться у повідомленні.

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Під час задимлення необхідно дотримуватися рекомендацій фахівців:

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  • тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці;
  • за можливості не перебувати на відкритому повітрі;
  • за наявності, вмикати системи кондиціонування й очищення повітря;
  • пити багато води;
  • робити вологе прибирання;
  • якщо з’явилася задишка і кашель, звернутися до лікаря.

Відзначається, що радіаційний фон в місті – в нормі.

Нагадаємо, що за станом повітря в столиці можна спостерігати в застосунку Київ Цифровий.

Джерело
КМДА
Теги
Київ КМДА Пожежі Поради
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