У Києві спостерігається задимлення повітря через пожежі в області. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.

– За інформацією ГУ ДСНС України у Київській області, станом на ранок 5 вересня, триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах, – йдеться у повідомленні.

Під час задимлення необхідно дотримуватися рекомендацій фахівців:

Зараз дивляться

тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці;

за можливості не перебувати на відкритому повітрі;

за наявності, вмикати системи кондиціонування й очищення повітря;

пити багато води;

робити вологе прибирання;

якщо з’явилася задишка і кашель, звернутися до лікаря.

Відзначається, що радіаційний фон в місті – в нормі.

Нагадаємо, що за станом повітря в столиці можна спостерігати в застосунку Київ Цифровий.