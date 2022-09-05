У Києві спостерігається задимлення повітря через пожежі в області. Про це повідомляє Департамент муніципальної безпеки КМДА.
– За інформацією ГУ ДСНС України у Київській області, станом на ранок 5 вересня, триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах, – йдеться у повідомленні.
Під час задимлення необхідно дотримуватися рекомендацій фахівців:
Зараз дивляться
- тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці;
- за можливості не перебувати на відкритому повітрі;
- за наявності, вмикати системи кондиціонування й очищення повітря;
- пити багато води;
- робити вологе прибирання;
- якщо з’явилася задишка і кашель, звернутися до лікаря.
Відзначається, що радіаційний фон в місті – в нормі.
Нагадаємо, що за станом повітря в столиці можна спостерігати в застосунку Київ Цифровий.