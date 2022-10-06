У Сумській області почне діяти масковий режим через збільшення випадків захворювання на коронавірус з п’ятниці, 7 жовтня. Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, питання про запровадження маскового режиму на території регіону обговорили під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– У нас в області ухвалено рішення щодо введення маскового режиму. Дуже прошу кожного мешканця області максимально дотримуватися протиепідемічних заходів, користуватися масками та антисептиками, – висловив прохання очільник Сумської ОВА.

За його словами, на території Сумської області вже зафіксовано летальні випадки серед українців внаслідок ускладнень проблем зі здоров’ям, спричинених коронавірусом.

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