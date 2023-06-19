Алергологи та імунологи Полтавської обласної клінічної лікарні імені М.В. Скліфосовського виявили унікальний клінічний випадок із 4-річною пацієнткою, у якої шлях до встановлення діагнозу почався ще до народження.

Як розповіла заступник головного лікаря, дитячий імунолог Ольга Бастаногова, дитина народилася на 32-му тижні вагітності шляхом кесаревого розтину.

На 20-му тижні під час обстеження було встановлено внутрішньоутробне інфікування плода, двосторонній гідроторакс, багатоводдя, неімунна водянка.

Після народження малятко 23 доби перебувало у відділенні реанімації, з них 12 днів – на ШВЛ, а потім 32 дні – у відділенні постнатального догляду.

За словами медиків, надалі в дитини фіксували набряки кінцівок, виявляли інші діагнози, з якими її госпіталізували до Центру спеціалізованої педіатричної допомоги, а потім до Охматдиту.

– Пацієнтка отримувала масивну противірусну та антибактеріальну терапію, виписувалася в задовільному стані, але без основного діагнозу, – йдеться в повідомленні.

Кілька років медики разом із батьками продовжували пошук діагнозу, залучали закордонних фахівців. У результаті в дитини встановили вроджену аномалію розвитку ліфматичних судин, зумовлену генною мутацією.

За словами медиків, у світі діагностовано лише вісім (!) осіб із такими аномаліями, зокрема єдина в Україні пацієнтка.

Наразі лікарі працюють над попередженням ускладнень захворювання та поліпшенням якості життя дитини.

Джерело: Полтавська ОКЛ