Україна станом на 23 листопада у трійці світових лідерів за добовою кількістю смертей від коронавірусу. Так, за добу померло 720 людей.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Лікар-анестезіолог Сергій Дубров пояснив, чому у країні один із найвищих показників смертності у світі через Covid-19.

– Можу впевнено сказати, що рівень смертності напряму залежить від рівня вакцинації населення. Якщо подивитися статистику Ізраїлю чи провідних європейських країн, де понад 60% вакцинованого населення, то кількість летальних випадків там значно нижча, ніж в Україні, де менш як 30% повністю вакцинованих громадян, – зазначив він.

За словами спеціаліста, вакцинація значно знижує рівень госпіталізацій та смертності. Це гарно просліджується на прикладі Великої Британії, яка вже багато тижнів у списку лідерів за рівнем захворюваності, однак має низький рівень смертності.

Крім того, у перші дві хвилі коронавірусу рівень летальності майже не відрізнявся від економічно розвинених країн, що свідчить про досвід лікарів. Дубров наголосив, що така різниця в кількості летальних випадків пояснюється лише рівнем вакцинації.

Станом на 24 листопада в Україні зафіксували 14 325 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 29 044 людям, а померли – 595 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 743), Полтавській (1 060), Донецькій (948), Запорізькій (906) та Хмельницькій (808) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.