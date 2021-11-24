Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

У світових лідерах: чому в Україні один із найвищих показників Covid-смертності

24 Листопада 2021, 12:34
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
У світових лідерах: чому в Україні один із найвищих показників Covid-смертності
Джерело: Depositphotos

Україна станом на 23 листопада у трійці світових лідерів за добовою кількістю смертей від коронавірусу. Так, за добу померло 720 людей.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Лікар-анестезіолог Сергій Дубров пояснив, чому у країні один із найвищих показників смертності у світі через Covid-19.

– Можу впевнено сказати, що рівень смертності напряму залежить від рівня вакцинації населення. Якщо подивитися статистику Ізраїлю чи провідних європейських країн, де понад 60% вакцинованого населення, то кількість летальних випадків там значно нижча, ніж в Україні, де менш як 30% повністю вакцинованих громадян, – зазначив він.

За словами спеціаліста, вакцинація значно знижує рівень госпіталізацій та смертності. Це гарно просліджується на прикладі Великої Британії, яка вже багато тижнів у списку лідерів за рівнем захворюваності, однак має низький рівень смертності.

Крім того, у перші дві хвилі коронавірусу рівень летальності майже не відрізнявся від економічно розвинених країн, що свідчить про досвід лікарів. Дубров наголосив, що така різниця в кількості летальних випадків пояснюється лише рівнем вакцинації.

Станом на 24 листопада в Україні зафіксували 14 325 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 29 044 людям, а померли – 595 пацієнтів.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 743), Полтавській (1 060), Донецькій (948),  Запорізькій (906) та Хмельницькій (808) областях. Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело
Worldometers , МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , Смерть , Україна
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка