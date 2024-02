45-річна британка Емілі Робертсон розповіла, що невдала операція з видалення міжхребцевої грижі в 2012 році призвела до тимчасового паралічу, але сьогодні вона досі прикута до інвалідного візка.

За два роки перед операцією Емілі страждала на головний біль та ригідність шиї. Обстеження виявило в жінки грижу міжхребцевих дисків на шиї, яку було рекомендовано видалити.

Woman paralysed from the neck down after botched op by ‘rogue NHS brain surgeon’ https://t.co/yhBC5WKacb

— Ганна І. (@anni4ka2022) February 16, 2024