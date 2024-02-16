45-річна британка Емілі Робертсон розповіла, що невдала операція з видалення міжхребцевої грижі в 2012 році призвела до тимчасового паралічу, але сьогодні вона досі прикута до інвалідного візка.

Страждала на головний біль та ригідність шиї

За два роки перед операцією Емілі страждала на головний біль та ригідність шиї. Обстеження виявило в жінки грижу міжхребцевих дисків на шиї, яку було рекомендовано видалити.

Woman paralysed from the neck down after botched op by ‘rogue NHS brain surgeon’ https://t.co/yhBC5WKacb — Ганна І. (@anni4ka2022) February 16, 2024



Малотравматична операція дозволяла швидко позбутися болю та повернутися до повсякденних справ. Але попри невеликий ризик ускладнень, наслідки хірургічного втручання виявились жахливими.

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Прокинулась паралізованою

Після операції жінка відчула, що паралізована від шиї до ніг. Через декілька годин вона відчула палець правої ноги та подумала, що повертається до норми.

Однак ліва частина тіла була все ще паралізованою. Крім того, внаслідок невдалого хірургічного втручання виникла лівобічна спастика – стан, за якого м’язи твердіють.

А коли Емілі вирішила поспілкуватися з хірургом, який її оперував, з’ясувалося, що той поїхав за кордон.

Частковий розрив спинного мозку

За шість років після операції у розмові з іншим нейрохірургом пацієнтка дізналася імовірну причину наслідків — частковий розрив спинного мозку, який, імовірно, стався під час хірургічного втручання.

Жінка досі не знає, як таке трапилось. І хоча вона подала заявку на ознайомлення зі своїми медичними документами, їй видали неповний запис, а запису про операцію взагалі немає.

– Вони забрали моє життя і нічого не зробили, щоб це виправити, – підсумувала Емілі.

Наразі триває слідство. Виявляється, горе-хірург завдав шкоди десяткам пацієнтів, назавжди скалічивши їхнє життя.