Про це повідомив міністр охорони здоров’я Великої Британії Саджид Джавід у соціальних мережах. За його словами, у міністерстві погодилися з рекомендацією Об’єднаного комітету з вакцинації та імунізації зменшити термін між основним курсом вакцинації від Covid-19 та ревакцинацією.

У Великій Британії через появу нового штаму коронавірусу Омікрон скорочують термін ревакцинації. Тепер замість повторного щеплення від Covid-19 через півроку, його проводитимуть через три місяці.

– Я попросив комітет терміново розглянути способи розширення програми вакцинації після появи нового штаму Омікрон. Я прийняв їхню пораду зменшити інтервал для ревакцинації з шести до трьох місяців, – зазначив Джавід.

Крім того, дітей віком від 12 до 15 років також радять запросити на другу дозу через три місяці після першої. В уряді країни зазначили, що ревакцинацію слід запропонувати всім людям старше 18 років, а не лише групі ризику. Це хочуть зробити, щоб зупинити потенційну хвилю коронавірусу, яку може викликати штам Омікрон.

Професор Вей Шен Лім наголосив, що будь-яка вакцина під час пандемії може принести користь для окремих людей і суспільства. Тому в країні можуть забезпечити бустерні дози, щоб підготуватися до можливого збільшення кількості Covid-хворих.

Станом на 27 листопада у Великій Британії зафіксували два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон. Також у країні посилили правила в’їзду до країни через поширення цього штаму. Так, протягом двох днів після в’їзду всі повинні здати ПЛР-тест на коронавірус.

Джерело: Саджид Джавід, BBC